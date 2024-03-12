Байден и Дуда встретятся в Белом доме: при чем здесь Украина

Президент США Джо Байден 12 марта встретится с президентом и премьер-министром Польши, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в борьбе против российских захватчиков и обсудить пути увеличения финансирования НАТО на фоне постоянной угрозы со стороны Москвы.

Встреча лидера США Джо Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском в Белом доме состоится на фоне борьбы Байдена с республиканцами в Конгрессе, тормозящими выделение 95 миллиардов долларов на вооружение Украине и помощь Израилю.

Об этом пишет Reuters.

"Лидеры подтвердят свою твердую поддержку защиты Украины от жестокой захватнической войны России", — заявили в Белом доме, отметив, что лидеры страны скоординируют свои действия перед ежегодным саммитом НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что три лидера будут отмечать 25-ю годовщину вступления Польши в НАТО и обсудят "углубление отношений в сфере обороны, которые стали более тесными за последние два года после [полномасштабного] вторжения России в Украину".

Напомним, ранее Дуда уже подготовил почву для переговоров, написав статью для Washington Post с призывом к каждому члену НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, поскольку президент России Путин уже перевел российскую экономику на военный лад и выделяет 30% годового бюджета на вооружение.

"Возвращение к статус-кво невозможно. Империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм толкают Москву к прямой конфронтации с НАТО, Западом и, наконец, со всем свободным миром", — написал Дуда.

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