Отправление войск НАТО в Украину: Дуда сообщил о решении лидеров Европы

На встрече о предоставлении помощи Украине были президенты, глава правительств и министры 28 стран.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что во время встречи в Париже идея об отправке войск НАТО и ЕС в Украину вызвала самую бурную дискуссию. Энтузиазма в этом вопросе не было.

Об этом польский президент рассказал в интервью Польскому радио.

По его словам, на встрече были президенты, глава правительств и министры 28 стран, которые обсудили дальнейшую поддержку Украины. Заседание состоялось по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", — сказал Дуда после встречи, добавив, что никакого энтузиазма относительно этой идеи не было.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга по итогам заседания с европейскими лидерами о помощи Украине не исключил, что в будущем западные войска могут быть введены на территорию Украины.

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