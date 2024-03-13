Черный день для Путина: эксперт о последствиях падения Ил-76

Российский самолет Ил-76 разбился 12 марта, кроме того, возможно, что в Белгороде якобы уничтожили еще и Су-27.

Тревожный день для РФ проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, передает 24 канал.

Он отметил, что речь идет не только об уничтоженных самолетах, но и об "отминусированных" пилотах.

Угроза от Ил-76

У россиян постепенно убывает стратегический авациационный парк. В частности, уничтоженный Ил-76 мог активно участвовать в боевых действиях.

"Не забываем, что Ил-76 может брать на борт до 40 тонн самого разного груза. Я думаю, что это именно та машина, которая обеспечивала доставку различных видов боеприпасов в ближайшую точку боеприкосновения с Украиной. Возможно, и где-то летали в другие государства. И то, что она погибла – это прекрасно" – сказал Черник.

Он подчеркнул, что рядом с этим погиб пилот самолета.

"Подготовить качественного пилота – это как минимум 5 лет, а также дополнительно 3 – 5 лет его практики. Поэтому приветствуется все происходящее "на болотах", – заметил Черник.

Су-27

В Сети парят информацию и о том, что над Белгородской областью якобы сбит самолет Су-27. Местные жители рассказали о мощном взрыве в Валуйках и масштабном пожаре в лесу после взрыва.

В то же время, ни украинская, ни российская сторона пока не комментировала эту информацию.

Важно, что со стороны Украины или России по поводу вероятного уничтожения Су-27 официальных комментариев еще не было.

" Вопрос в том, на какой высоте он сбит. Это может быть только на низких расстояниях. Теоретически это возможно, учитывая, что туда сейчас зашел добровольческий российский корпус", - отметил военный эксперт.

Добавим, Су-27 – это аналог F-15, с большим количеством ракето-бомбовой нагрузки.

"Если Су-27 все же "отменялась" — это просто фантастически. Особенно, если "отминусовался" и пилот", — подытожил Черник.

Напомним, в Министерстве обороны РФ заявляют, что причиной падения военного Ил-76 в Ивановской области стал пожар в одном из двигателей.

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