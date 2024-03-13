Одну деталь Lego продали свыше $18 000: в чем ее особенность

В мире их всего 30.

В США на аукционе продали деталь Lego более чем за 18 000 долларов.

Об этом пишет People.

14-каратная золотая частица конструктора, подаренная магазину Goodwill в Пенсильвании, изначально стоила $15.

Маленькую маску Bionicle нашли при сортировке мешка с драгоценностями.

"Вы бы не подумали, что это что-то необычное. Она была в маленькой старенькой коробке из-под Lego", — рассказал Чад Смит, вице-президент по электронной коммерции и технологиям Goodwill.

Сначала этот предмет был выставлен на продажу в Интернете за $14,95. "Мы не знали, что она чего-то стоит, пока люди не начали спрашивать, можно ли ее купить за $1000", — сказал Смит в интервью WPVI-TV.

Деталь Lego продали за 18100 долларов / Фото: shopgoodwill.com

Работники исследовали деталь и обнаружили, что это очень редкая маска "Канохи Хау". Lego создал всего 30 таких золотых масок.

"Это была раздача, и 25, я думаю, были розданы, а пять остались для людей, которые работали в Lego. Поэтому 23 года спустя одна из них появилась на свет, и она действительно уникальна", — сказал Смит в интервью KDKA-TV.

Goodwill выставила эту деталь на аукцион, и она была продана за 18 100 долларов анонимному коллекционеру.

Золотая маска теперь считается самой дорогой из когда-либо проданных деталей Lego, перехватив титул у 14-каратного кирпича из чистого золота 2х4, который был продан за $15 000.

Напомним, недавно картину продали за рекордные 17 миллионов долларов, когда узнали кто автор. Картина "Поклонение королей" оказалась работой Рембрандта.

Читайте также: