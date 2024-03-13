РФ запустила ракету по Одесчине: как отработала ПВО

Российские войска попытались нанести ракетный удар по Одесской области утром 13 марта. Однако силы ПВО уничтожили вражескую цель над морем.

Об этом сообщили в горсовете Одессы со ссылкой на ОК "Юг".

В заявлении говорится, что утром враг выпустил по Одесчине управляемую авиаракету из самолета тактической авиации. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили ракету над морем.

Сообщается, что оккупанты продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы ПВО.

"Не снимайте и не распространяйте кадры работы ПВО, не помогайте врагу. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытия!" – призывается в заявлении.

Напомним, что утром 13 марта в Одессе раздались взрывы. В 07:47 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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