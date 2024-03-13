РФ запустила ракету по Одещині: як відпрацювала ППО

Російські війська спробували завдати ракетного удару по Одеській області вранці 13 березня. Однак сили ППО знищили ворожу ціль над морем.

Про це повідомили в міськраді Одеси з посиланням на ОК "Південь".

У заяві йдеться, що вранці ворог випустив по Одещині керовану авіаракету з літака тактичної авіації. Українські сили протиповітряної оборони знищили цю ракету над морем.

Повідомляється, що окупанти продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи ППО.

"Не знімайте і не поширюйте кадри роботи ППО, не допомагайте ворогу. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття!" – закликається в заяві.

Нагадаємо, що вранці 13 березня в Одесі пролунали вибухи. О 07:47 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

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