Дуда предупредил, чем может обернуться победа Путина в войне

Если агрессор Россия выиграет войну против Украины, то российский президент-диктатор Владимир Путин нападет на другие государства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Bloomberg.

"Сегодня Украине нужно убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы – народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он (Путин – Ред.) будет нападать на другие государства. Вот почему их (оккупантов – Ред.) нужно остановить. Они должны быть заблокированы. Они должны быть наказаны", — подчеркнул Дуда.

Издание пишет, что польский лидер сделал свое заявление после визита в Белый дом и встречи с американским коллегой Джо Байденом. Дуда попытался убедить Вашингтон одобрить пакет помощи Киеву, ведь на третьем году войны запасы оружия в ВСУ сокращаются. Пока США, Польша и другие союзники пытаются предоставить Украине дополнительную помощь.

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск указал на лицемерие некоторых европейских политиков в отношении Украины. По его словам, стране для ведения победной войны хватило конфискованных российских активов, если бы Евросоюз все-таки передал их Киеву.

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