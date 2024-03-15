Макрон прокоментував "ядерні погрози" Путіна

Президент наголосив, що і французи мають ядерну зброю.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, мовляв, "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.
Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалам, повідомляє Le Figaro.
"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", - прокоментував Макрон останні висловлювання російського президента-диктатора Володимира Путіна про ядерку.
Макрон каже, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними": "Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації".
За словами президента, він не розмовляв з кремлівським "фюрером" вже кілька місяців. Що більше, наголосив він, діалог відбувався, "коли це було необхідно".
"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує", - каже французький лідер.
Нагадаємо, Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив про готовність до ядерної війни. Мовляв, "російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу".