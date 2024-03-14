Хто може замінити Путіна: прогноз аналітика The Washington Post

Президент Росії Володимир Путін створив таку систему влади, за якої він може правити в Кремлі довічно. Як зауважив американський аналітик Адам Тейлор, стиль його правління не передбачає суперників.

Про це йдеться в публікації політичного експерта для The Washington Post.

Чи є суперники у Путіна

Він зазначив, що Путін фізично ліквідував усіх, хто заважав його лідерству, серед них — недавно померлий у виправній колонії за полярним колом Олексій Навальний, застрелений у Москві у 2015 році Борис Нємцов і навіть недавній союзник, який влаштував бунт, Євген Пригожин, який начебто розбився у літаку у серпні 2023 року.

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Номінальних суперників Путіна на теперішніх президентських виборах Тейлор називає “нікчемами, які не мають державного дозволу" - єдиних двох антивоєнних кандидатів Катерину Дунцову та Бориса Надєждіна не допустили до голосування через технічні причини.

Чи має господар Кремля наступника

Найвідомішим послідовником Путіна аналітик називає Дмитра Медведєва, який займає посаду заступника голови Ради безпеки Росії.

“Медведєв обіймав посаду президента Росії з 2008 по 2012 рік, тоді як Путін обіймав посаду прем’єр-міністра — "тандемний" стиль керівництва, покликаний допомогти Путіну уникнути обмежень на терміни", - нагадав Тейлор.

Однак теперішня роль Медведєва, за його словами, звелася до "придворного клоуна" Кремля, “якого можна використати, щоб [на його тлі] зробити Путіна більш поміркованим".

"Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії, вважається дуже впливовим, але він переважно залишався за кадром аж до вторгнення в Україну, коли його підступна риторика зробила його помітним голосом. Губернатор Тульської області Росії Олексій Дюмін також не дуже відомий на Заході, а його минуле як колишнього особистого охоронця Путіна, який отримав високі військові посади, призвело до припущень, що він може бути улюбленим кандидатом", - розмірковує Тейлор.

При цьому він нагадав слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, що майбутній наступник чинного господаря Кремля не змінить сучасну Росію. Говорячи про те, яким має бути наступний президент РФ, він сказав: "Таким самим. Або іншим, але таким самим".

Нагадаємо, військовий експерт, полковник СБУ в запасі Михайло Притула вважає, що організувати замах на російського диктатора Володимира Путіна дуже важко, втім, можливо.

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