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В Одесі пролунали вибухи: місто під ракетним обстрілом

В Одесі пролунали вибухи: місто під ракетним обстрілом

Вибух. / Фото: Associated Press

Існує загроза балістики з Криму.

В п'ятницю, 15 березня, під час повітряної тривоги, яку оголосили об 11:01, в Одесі пролунали вибухи. 

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"В Одесі пролунав вибух", - повідомили кореспонденти "Суспільного". Згодом медіа повідомило про повторний вибух.

До слова, після оголошення тривоги ПС попередили про ракету у напрямку Одеси. Тим часом моніторингові канали інформували про загрозу балістичного озброєння з тимчасово анексованого Криму. Військові пізніше також заявили про небезпеку балістики з півострова.

Місцева влада закликала одеситів перебувати в укриттях. Моніторингові канали пишуть, що Одеса перебуває під ракетним обстрілом. 

Як повідомлялося, вночі під час атаки безпілотників в Хмельницькій області сталися вибухи. У регіоні працювали сили ППО. 

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