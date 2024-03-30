РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні - ISW

Російська православна церква московського патріархату об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії до України як будь-яку "війну".

РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.

РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Аналітики вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав "наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

Крім того, ми раніше інформували, що екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош закликав до негайної ліквідації в Україні УПЦ МП.

Читайте також: