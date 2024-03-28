Московський патріархат оголосив “священну” війну проти України: що пропонує Ярош

Після того, як так званий “Всесвітній російський народного собору” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна проти України називається "священною", командувач Української добровольчої армії та екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош закликав до негайної ліквідації в Україні УПЦ МП.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Московська секта, так звана УПЦ, має бути негайно ліквідована в Україні! Московські попи-заробітчани, це “шторм-z” в українському тилу”, - вважає Ярош.

Екслідер "Правого сектору" вважає кожного єпископа чи священника цієї церкви, яка контролюється з Москви, гіршим за “московську маріонетку” Папу Римського.

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“Всі вони або відверті вороги, або латентні… Хто бажав перейти на бік Українців, той вже у нас. Геть московську сатанинську церкву!” - закликав громадсько-політичний діяч.

Як повідомлялося раніше, 27 березня під час соборного з'їзду у Храмі Христа Спасителя у Москві за участі ієрархів РПЦ та пов'язаних із цією церквою громадських діячів було ухвалено документ, в якому так звану "спеціальну військову операцію" проти України названо "священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію “Утримуючого”, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм”.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Хоча в цьому документі конкретно не згадується УПЦ МП, цей документ може припинити або значно обмежити її діяльність.

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