Одна з країн Африки стала постачальником запчастин для літаків РФ

Російські компанії, для яких ввозили авіазапчастини, мають ознаки підставних фірм.
РФ через серйозні проблеми з авіацією ввезла з-за кордону авіазапчастини на суму приблизно 2 млрд дол, причому 1,5 млрд дол з неї прийшлося на габонську компанію Ter Assala Parts.
Про це з посиланням на російські митні дані повідомляє The Moscow Times.
Як зазначає видання, компанія насправді є "липовою". Бенефіціаром компанії є неназваний громадянин Киргизстану, а за місцем реєстрації фірми в габонській столиці Лібревілі знаходиться житловий будинок.
"Сума імпорту продукції перевищує половину річного бюджету Габону", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські компанії, для яких ввозили авіазапчастини, мають ознаки підставних фірм.
Раніше ми розповідали, якими шляхами Росія обходить санкції.