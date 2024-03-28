Одна з країн Африки стала постачальником запчастин для літаків РФ

Російські компанії, для яких ввозили авіазапчастини, мають ознаки підставних фірм.

РФ через серйозні проблеми з авіацією ввезла з-за кордону авіазапчастини на суму приблизно 2 млрд дол, причому 1,5 млрд дол з неї прийшлося на габонську компанію Ter Assala Parts.

Про це з посиланням на російські митні дані повідомляє The Moscow Times.

Як зазначає видання, компанія насправді є "липовою". Бенефіціаром компанії є неназваний громадянин Киргизстану, а за місцем реєстрації фірми в габонській столиці Лібревілі знаходиться житловий будинок.

"Сума імпорту продукції перевищує половину річного бюджету Габону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські компанії, для яких ввозили авіазапчастини, мають ознаки підставних фірм.

Раніше ми розповідали, якими шляхами Росія обходить санкції.

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