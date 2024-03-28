Одна из стран Африки стала поставщиком запчастей для самолетов РФ

Российские компании, для которых ввозились авиазапчасти, имеют признаки подставных фирм.

РФ из-за серьезных проблем с авиацией ввезла из-за границы авиазапчасти на сумму примерно 2 млрд долл., причем 1,5 млрд долл. из нее пришлось на габонскую компанию Ter Assala Parts.

Об этом со ссылкой на российские таможенные данные сообщает The Moscow Times.

Как отмечает издание, компания на самом деле "липовая". Бенефициаром компании является неназванный гражданин Кыргызстана, а по месту регистрации фирмы в габонской столице Либревили находится жилой дом.

" Сумма импорта продукции превышает половину годового бюджета Габона", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские компании, для которых ввозились авиазапчасти, имеют признаки подставных фирм.

Ранее мы рассказывали, по каким путям Россия обходит санкции.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.