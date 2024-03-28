Європарламентар про погрози Лукашенка: "Ми будемо відповідати на білорусько-російські провокації"

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс після чергових погроз білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо Сувальського коридору засудив дії лідера Білорусі, назвавши його "воєнним злочинцем" та "провокатором".

Про це Ауштрявічюс сказав відповідаючи на питання ТСН.ua в рамках візиту представників політичної групи Renew Europe Європарламенту до Києва.

Депутат Європарламенту від Литви наголосив, що Лукашенко є спільником російського президента Володимира Путіна, адже він так само вчиняв воєнні злочини, надаючи доступ до білоруської території для атак на Україну.

"Лукашенко афілійований із Путіним. Він, між іншим, також воєнний злочинець. Він вчиняв воєнні злочини, підтримуючи та надаючи доступ до території Білорусі для атаки на Україну. Це те, що вже було зроблено. Історія розсудить його дії щодо цього", - сказав Ауштрявічюс.

Європарламентар зауважив, що Лукашенко нині використовується як провокатор для підвищення напруги.

"Нещодавно він відвідував деякі військові полки на кордоні, начебто вимагаючи дуже жорсткої відповіді, якщо будуть якісь провокації з нашого боку. Він повний ідіот, я би так сказав. Давайте не боятися цього слова. Він вже довів це багато разів. Ми не збираємося провокувати – це не наша політика. Але ми будемо відповідати на білорусько-російські провокації. Тому ми за цим слідкуємо, ми це знаємо, якого сусіда ми маємо. І, на жаль, це небезпечний сусід", - наголосив депутат Європарламенту від Литви.

Нагадаємо, у Збройних силах Білорусі раптово знову розпочали перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" біля кордонів Білорусі, тому "велика увага підтримці високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".

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