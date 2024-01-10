Виправдовував РФ і захищав Павла "Мерседеса": підозру отримав експослушник УПЦ МП

За словами правоохоронців, зловмисник був причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь РФ

У Києві підозру отримав експослушник УПЦ (МП), який виправдовував окупацію Донецька та Луганська, а також вихваляв скандального митрополита Московського патріархату Павла "Мерседеса".

Про це пишуть СБУ та Офіс генпрокурора.

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За словами правоохоронців, зловмисник був причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь РФ

Будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію Росії і окупацію частини території України, зокрема Донецька та Луганська.

Також чоловік публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ "загостренням конфлікту".

"Крім того він виправдовував дії митрополита Києво-Печерської Лаври (очевидно, йдеться про скандального Павла "Мерседеса". – Ред.), підозрюваного у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань", – сказано в повідомленні.

Наразі правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникові загрожує до 8 років в'язниці

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Зловмисникові загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що казначей Києво-Печерської лаври УПЦ МП намагався незаконно перейти кордон з переодягненими попами.

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