Як відмити навіть найскладніший жир з посуду: оригінальний лайфгак

Жир з посуду відмити найважче. Часто навіть найкращі мийні засоби можуть не впоратися з цим завданням. Але є один простий спосіб, який допоможе вам відмити навіть липкий жир з тарілок.

Відмити жир з каструль, сковорідок і тарілок можна навіть без спеціальної хімії. При цьому вам не знадобиться і губка для миття посуду. Все, що потрібно взяти, це звичайний чайний пакетик.

Для миття посуду підійде не лише новенький чайний пакетик, щойно з упаковки, але й вже використаний. Тож, якщо ви полюбляєте чаювати, вам краще запам'ятати такий незвичний спосіб очищення посуду.

Далі потрібно всього лише слідувати простим крокам:

Візьміть глибоку ємність, наприклад, миску, і наповніть її чистою теплою водою. Занурте в рідину всі брудні тарілки і каструлі, які потрібно помити. Покладіть у воду чайний пакетик і залишіть його на 15 хвилин. Після цього просто злийте воду, а посуд сполосніть.

Повірте, все кухонне начиння буде аж скрипіти від чистоти.

Якщо забруднення дуже серйозні, наприклад, на тарілках є липкий жир, який в'ївся, тоді варто кинути у воду не один, а відразу два чайних пакетика.

Читайте також: