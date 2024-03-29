Під ударом були 10 регіонів: в МВС повідомили наслідки масованої атаки РФ

Вночі та вранці п'ятниці, 29 березня, армія Російської Федерації вдарила ракетами і безпілотниками по десяти регіонах України. Атаковано енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Загалом під ударом були 10 регіонів", наголосив очільник МВС.

За медичною допомогою після ударів звернулися шість людей, серед яких – дитина. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені.

Клименко наголосив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють наші психологи ДСНС та Національної поліції.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі агресорка РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищила 84 дрони і ракети.

Загалом росіяни всю ніч атакували Україну ракетами і дронами. Увечері, протягом ночі та зранку 29 березня вибухи лунали у Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині тощо.

В компанії "Укренерго" повідомляли, що вночі російська армія масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у кількох областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру: у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.