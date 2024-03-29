ЗСУ запустили процес ротації військових частин на лінії фронту – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив на важливості процесу ротації військових частин на лінії фронту для збереження життя українських військовослужбовців та відновлення їхньої боєздатності.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Сирського, сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а й забезпечити відпочинок та відновлення українських військовослужбовців.

"Найцінніше, що мають наші Збройні сили, – це люди. Наше завдання – берегти їхні життя та водночас завдавати максимальних втрат ворогові. Реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин і підрозділів. Люди в нас – герої, але їхні сили – не безмежні, вони також потребують відновлення й відпочинку", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що для забезпечення процесу ротацій ЗСУ потрібні люди. Тому він закликав чоловіків призовного віку усвідомити, що від їхньої волі та дій "залежить, щоб Україна вистояла".

"Щоб ви розуміли, – цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Це цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Треба потурбуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації. Зрозуміло, лише зусиллями Збройних сил виконати всі ці завдання неможливо. Ми бачимо, що держава не стоїть осторонь і вже тепер створює механізми для розв’язання всіх цих питань", - сказав Сирський.

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Він заявив, що нині така кількість не є необхідною.

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