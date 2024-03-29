ВСУ запустили процесс ротации воинских частей на линии фронта – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил важность процесса ротации воинских частей на линии фронта для сохранения жизни украинских военнослужащих и восстановления их боеспособности.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

По словам Сырского, сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, но и обеспечить отдых и восстановление украинских военнослужащих.

"Самое ценное, что имеют наши Вооруженные силы, – это люди. Наша задача – беречь их жизнь и одновременно наносить максимальные потери врагу. Реализация этого принципа требует соблюдения баланса между выполнением боевых задач и восстановлением воинских частей и подразделений. Люди у нас – герои, но их силы – не безграничны, они также нуждаются в восстановлении и отдыхе", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий добавил, что для обеспечения процесса ротаций ВСУ нужны люди. Поэтому он призвал мужчин призывного возраста осознать, что от их воли и действий "зависит, чтобы Украина выстояла".

"Чтобы вы понимали, — этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК. Это целый комплекс вопросов, содержащий обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение. Такие усилия охватывают также меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей. Нужно позаботиться о том, как складывается жизнь военнослужащего после увольнения или демобилизации. Разумеется, только усилиями Вооруженных сил выполнить все эти задачи невозможно. Мы видим, что государство не стоит в стороне и уже сейчас создает механизмы для решения всех этих вопросов", — сказал Сырский.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Он заявил, что сейчас такое количество не необходимо.

Читайте также: