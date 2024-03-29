Террор Херсонщины: россияне сбрасывают взрывчатки и убивают людей

Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью.

За минувшие сутки, 28 марта, в результате обстрелов войск РФ в Херсонской области погиб человек. Также оккупанты ранили еще восьмерых мирных жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки враг обстреливал Кизомис, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Никольское, Тягинку, Нововоронцовку, Антоновку, Приднепровское, Станислав, Михайловку, Львов и город Херсон.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, поврежден 21 частный дом.

По данным Прокудина, в результате ударов войск РФ зафиксированы попадания в админздания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сотовую башню, агропредприятие, ферму, магазин, а также гаражные, складские помещения и автомобили.

Сегодня, 29 марта, с самого утра российские войска атакуют беспилотниками жителей Берислава.

Около восьми утра в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 45-летний мужчина. У него взрывная травма, ранение руки и ноги. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Накануне российские военные атаковали беспилотниками Берислав Херсонской области. В результате детонации взрывчатки ранен 38-летний местный житель.

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