РФ продолжает террор Херсонщины: как прошла ночь в регионе

Российская армия в течение суток из разных видов вооружения обстреляла 12 населенных пунктов Херсонской области. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские военные били по жилым кварталам. Повреждены две многоэтажки и 17 частных домов, учебное заведение, админздание, детский сад, хозяйственное сооружение и автомобиль", — отметил он.

Под обстрелами военных РФ находились Антоновка, Берислав, Гавриловка, Красный Маяк, Золотая Балка, Осокоровка, Тягинка, Зимовник, Томина Балка, Кизомис, Казацкое и Херсон.

Ранее сообщалось, что пять авиаударов и 12 обстрелов Сумской области совершили военные РФ ночью и утром 21 марта.

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