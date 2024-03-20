Какому знаку Зодиака повезет 21 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 марта?

День чистой, спокойно и незамутненной энергетики, когда невозможны резкие – как положительные, так и отрицательные – всплески, которые могут взволновать или растревожить. В такое время Вселенная проверяет, насколько серьезны наши планы – действительно ли мы готовы прилагать усилия для достижения поставленных целей, или вполне можем обойтись без них. В первом случае она помогает нам получить желаемое, во втором – вставляет палки в колеса, так что с полным правом можно сказать, что судьба каждого зависит от него самого, точнее – от его решений.

Дева

Девы сегодня смогут достичь любой цели, которую перед собой поставили – удача будет сопутствовать им во всем. Правда, ля этого представителям знака придется выполнить одно условие, которое поставит перед ними жизнь: любыми – особенно, важными – делами им необходимо заниматься, не торопясь. Поспешив, они, возможно, не насмешат людей, но желаемого результата точно не получат: все пойдет наперекосяк, а, значит, придется либо долго исправлять ошибки, либо вооще забросить проект.

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