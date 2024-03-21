Курс валют на 21 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 марта. Стоимость доллара не изменилась менее чем на 0 коп. и составляет 39,13 грн. Евро снизился в цене на 3 коп., а польский злотый — на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,13 грн (+0 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,43 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,81 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,70 – 39,30 грн

"ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн

"УкрСиббанк" — 38,90 — 39,50 грн

"Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн

"УкрСиббанк" — 42,15 — 43,05 грн

"Укрэксимбанк" – 42,35 – 43,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,67 – 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

Как сообщалось, в Украине тарифы на газ могут повыситься. В настоящее время тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр.

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