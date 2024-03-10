Тарифы на газ могут повысить: чего ждать украинцам

В настоящее время тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр.

В Украине сегодня действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться. Однако уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.

"Насколько я знаю, насколько есть инсайдерская информация… в прошлом году в том же НАК "Нафтогазе" рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Опять же, я не утверждаю, что 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия, в среднем, где-то на 1-1.5 грн", — заявил Попенко.

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По состоянию на сегодняшний день тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр. Если тариф поднимут так, как утверждает глава Союза потребителей коммунальных услуг, он составит 9-9,5 грн.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду", — отметил Попенко.

Напомним, средняя стоимость газа в Украине снижается уже четвёртый месяц подряд.

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