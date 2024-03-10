Украина почти исчерпала свои ресурсы – нардеп о плане "Б" и плане "С"

Нардепка отметила, что из-за угрозы остановки западной помощи Украина стала рассматривать не только "план Б", но и "план С".

Киев активно ищет альтернативные пути для финансирования из-за прекращения помощи от Соединенных Штатов и тупика в Конгрессе США по одобрению пакета на 60 млрд долларов.

Об этом пишет Financial Times.

"Мы почти исчерпали наши возможности – все внутренние ресурсы используются для финансирования армии", – заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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Первый план Украины базировался на том, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Однако в Конгрессе США до сих пор не приняли положительное решение, а Венгрия задержала четырехлетний пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Нардеп отметила, что из-за угрозы остановки западной помощи Украина стала рассматривать не только "план Б", но и "план С". Какой именно, она не уточнила.

По ее словам, Украина переговорит о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Также рассматривается возможность значительного сокращения невоенных расходов и налогов.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд в помощь Украине, но Конгресс США так и не принял помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

Ранее в CNN назвали новый срок рассмотрения плана помощи Украине.