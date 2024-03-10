Україна майже вичерпала свої ресурси – нардепка про план "Б" і план "С"

Нардепка зазначила, що через загрозу зупинення західної допомоги Україна почала розглядати не лише "план Б", а й "план С".

Київ активно шукає альтернативні шляхи для фінансування через припинення допомоги вд Сполучених Штатів і глухий кут у Конгресі США щодо схвалення пакету на 60 млрд доларів.

Про це пише Financial Times.

"Ми майже вичерпали наші можливості – всі внутрішні ресурси використовуються для фінансування армії", – заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

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Перший план України базувався на тому, що нова допомога від США та ЄС почне надходити в січні. Проте у Конгресі США досі не ухвалили позитивного рішення, а Угорщина затримала чотирирічний пакет невійськової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.

Нардепка зазначила, що через загрозу зупинення західної допомоги Україна почала розглядати не лише "план Б", а й "план С". Який саме, вона не уточнила.

За її словами, Україна переговори про додаткову бюджетну підтримку з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою. Також розглядається можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США так і не ухвалив допомогу Україні.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

Раніше у CNN назвали новий термін розгляду плану про допомогу Україні.