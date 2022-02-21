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Рецепт тонких дріжджових млинців

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Рецепт тонких дріжджових млинців

Блины / фото: Bene Gusto

Млинці на дріжджах необов'язково мають бути товстими. Все залежить від пропорцій.

Проте дріжджові млинці ідеально смакують із солоними та копченими начинками: грибами, м'ясом, слабосоленою рибою, ікрою та навіть ковбасою. Напередодні Масниці поділюся рецептом приготування таких млинців

Час приготування: 90 хвилин

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 300 г пшеничного борошна
  • 300 мл молока
  • 300 мл води
  • 100 мл рафінованої олії
  • 15 г пресованих дріжджів
  • 3-4 ст. л цукру
  • 1 ч. л ванільного цукру
  • 1 ч. л солі

Приготування покроково:

1. У велику миску вбиваємо яйця. Додаємо цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішуємо за допомогою вінчика або міксера.

2. Свіжі дріжджі заливаємо теплою водою, перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин.

3. Воду з дріжджами додаємо до яєчно-цукрової суміші. Сюди ж відправляємо молоко. Перемішуємо і додаємо просіяне борошно. Замішуємо рідке тісто і залишаємо в теплі на 60 хвилин.

4. Олію виливаємо на сковороду і добре її розігріваємо. Гарячу олію акуратно вливаємо в тісто і швидко перемішуємо, щоб воно не згорнулося під впливом температури.

5. Випікаємо млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали і не прилипали до сковороди.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

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