Рецепт тонких дріжджових млинців

Млинці на дріжджах необов'язково мають бути товстими. Все залежить від пропорцій.

Проте дріжджові млинці ідеально смакують із солоними та копченими начинками: грибами, м'ясом, слабосоленою рибою, ікрою та навіть ковбасою. Напередодні Масниці поділюся рецептом приготування таких млинців

Час приготування: 90 хвилин

Інгредієнти:

3 яйця

300 г пшеничного борошна

300 мл молока

300 мл води

100 мл рафінованої олії

15 г пресованих дріжджів

3-4 ст. л цукру

1 ч. л ванільного цукру

1 ч. л солі

Приготування покроково:

1. У велику миску вбиваємо яйця. Додаємо цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішуємо за допомогою вінчика або міксера.

2. Свіжі дріжджі заливаємо теплою водою, перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин.

Також читайте Як приготувати дієтичні млинці на гречаному борошні

3. Воду з дріжджами додаємо до яєчно-цукрової суміші. Сюди ж відправляємо молоко. Перемішуємо і додаємо просіяне борошно. Замішуємо рідке тісто і залишаємо в теплі на 60 хвилин.

4. Олію виливаємо на сковороду і добре її розігріваємо. Гарячу олію акуратно вливаємо в тісто і швидко перемішуємо, щоб воно не згорнулося під впливом температури.

5. Випікаємо млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали і не прилипали до сковороди.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

Читайте також: Найкращі рецепти млинців і секрети їхнього приготування

Більше рецептів шукайте в розділі "Кухня"