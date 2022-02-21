Рецепт тонких дріжджових млинців

Млинці на дріжджах необов'язково мають бути товстими. Все залежить від пропорцій.
Проте дріжджові млинці ідеально смакують із солоними та копченими начинками: грибами, м'ясом, слабосоленою рибою, ікрою та навіть ковбасою. Напередодні Масниці поділюся рецептом приготування таких млинців
Час приготування: 90 хвилин
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 300 г пшеничного борошна
- 300 мл молока
- 300 мл води
- 100 мл рафінованої олії
- 15 г пресованих дріжджів
- 3-4 ст. л цукру
- 1 ч. л ванільного цукру
- 1 ч. л солі
Приготування покроково:
1. У велику миску вбиваємо яйця. Додаємо цукор, сіль та ванільний цукор. Добре перемішуємо за допомогою вінчика або міксера.
2. Свіжі дріжджі заливаємо теплою водою, перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин.
3. Воду з дріжджами додаємо до яєчно-цукрової суміші. Сюди ж відправляємо молоко. Перемішуємо і додаємо просіяне борошно. Замішуємо рідке тісто і залишаємо в теплі на 60 хвилин.
4. Олію виливаємо на сковороду і добре її розігріваємо. Гарячу олію акуратно вливаємо в тісто і швидко перемішуємо, щоб воно не згорнулося під впливом температури.
5. Випікаємо млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали і не прилипали до сковороди.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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