Зеленский поблагодарил Макрона за важную помощь Украине

Украинский президент отметил сотрудничество с Францией в области безопасности, финансов и обороны.

В воскресенье, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за помощь нашему государству.

По этому поводу появилось соответствующее видео на официальном Telegram-канале украинского лидера, в котором Зеленский вспоминает о подписанном 16 февраля этого года договоре безопасности с Францией о долговременной поддержке – ради большей безопасности и общей силы.

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“Сотрудничество в сфере безопасности, финансов и обороны, общие политические шаги. Совершенно конкретные вещи, которые помогают Украине защитить свою независимость”, — говорится в сообщении украинского президента.

Зеленский поблагодарил Францию и лично президента Макрона за помощь нашему государству, а также "командам, которые готовили соглашения и зафиксировали именно то, в чем мы нуждаемся".

Что предполагает соглашение с Францией

Как сообщалось ранее, соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на нужды обороны нашего государства 3 млрд евро уже в текущем году, четкую и принципиальную поддержку со стороны Парижа полноправного членства Украины в НАТО, применение санкций против России за войну, а также ответственность политического руководства РФ и всех военных преступников.

Французская сторона будет играть ведущую роль в коалициях по артиллерии и противовоздушной обороне, а также будет участвовать в коалициях по воздушным силам и морской безопасности и в других коалициях.

Франция также будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на украинской территории и совместного производства приоритетных видов вооружения и боеприпасов.

Напомним, соглашение вступило в силу и будет действовать в течение 10 лет со дня его подписания.

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