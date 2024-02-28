Совет ЕС утвердил предоставление Украине €50 млрд помощи

В течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд. евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд. составляют гранты.

В среду, 28 февраля, Совет Европейского Союза одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий создание механизма Ukraine Facility – четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В Минфине напомнили, что Ukraine Facility – это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь "на основе совместно согласованных планов и приоритетов" украинского правительства и Еврокомиссии.

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В течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд. евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд. составляют гранты.

Решение Совета Евросоюза является последним шагом для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС, который должен пройти в течение следующих нескольких дней.

Напомним, 26 февраля Европейский Парламент поддержал решение о 50 млрд евро помощи Украине.

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