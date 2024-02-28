В РФ, вероятно, протестовали "суверенный интернет" – аналитики ISW

Аналитики предполагают, что Кремль, вероятно, пытается ограничить внутреннее интернет-пространство от мира.

Последние массовые сбои в работе соцсетей и мобильных провайдеров по всей России могут свидетельствовать о том, что путинский режим тестировал возможность запуска "суверенного Интернета".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своде от 27 февраля.

По мнению аналитиков, вероятно, 27 февраля Россия опробовала часть своего суверенного Интернета, вероятно, пытаясь усилить контроль над отдельными аспектами российского информационного пространства.

В РФ сообщили о нескольких массовых сбоях в работе известных социальных медиа-платформ 27 февраля, включая Telegram, YouTube, ВКонтакте, Viber, WhatsApp и Zoom, а позже сообщили, что после этого работа была возобновлена. Также сообщалось, что во время сбоя россияне имели доступ к некоторым заблокированным платформам социальных сетей, включая Instagram, Facebook и Twitter.

ISW обращает внимание на заявление депутата Госдумы РФ Антона Ткачева, который сказал, что из-за действий регулятора возникли сбои "при тестировании и перенастройке шлюзов для обнаружения и закрытия "бутылочных горлышек", чтобы воспрепятствовать запретному контенту.

Аналитики предполагают, что Кремль, вероятно, пытается ограничить внутреннее интернет-пространство от мира.

Ранее в CNN проанализировали, как два года войны все глубже погружают Россию во тьму.

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