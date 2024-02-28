Российская ИПСО в разгаре: какие нарративы продвигает Кремль и как не "повестись" на масштабную пропаганду

Одна из самых масштабных информационных операций за всю мировую историю войн почти не достигла своей кульминации.

Украину ожидает один из самых тяжелых периодов войны с РФ - по крайней мере, информационной. В комитете по вопросам разведки при президенте Украины раскрыли детали российской ИПСО,о которой стало известно еще в ноябре прошлого года. Сейчас она достигла своего пика.

Какие нарративы продвигает Кремль, почему Путину так важно подорвать авторитет президента Зеленского и как не повестись на очередной российский фейк в интернете - в эксклюзиве TSN.UA.

Мощная информационная атака России

Отсчет пошел на неделе. Одна из самых масштабных информационных операций за всю мировую историю войн почти достигла своей кульминации. То, что украинцы восприняли сначала с улыбкой, к сожалению, оказалось правдой. Российская информационная операция против Украины, получившая кодовое название “Майдан-3” достигнет своего пика весной 2024 года. Главная цель россиян – посеять хаос, рассорить украинцев между собой и зародить уныние среди ВСУ. Главной же мишенью, как ни странно, стал Владимир Зеленский, пишут в комитете по разведке при президенте Украины.

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Как сообщал Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан – 3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Телеграмм россия потратила около 250 млн долларов. Общий бюджет сделки составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это – самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Спецоперация "Майдан - 3" достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток ; как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

Враг выбрал “классическую” тактику

Тактику враг избрал классическую для себя, говорят разведчики. Напомню, что в этом году в Украине должны были состояться очередные выборы президента, а уже в мае - очередная инаугурация. Однако в условиях войны выборы невозможны. Именно здесь рашисты и попытаются расшатать лодки и убедить украинцев в нелегитимности действующего президента Украины.

Методика кампании – традиционная для российских спецслужб: подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всяческие "теории заговора"

Между тем Сеть уже переполнена разными видео, где “неизвестны” никому эксперты, как раз в ноябре прошлого года живо обсуждают выборы в Украине, которых, напомню, даже не анонсировали, ставят под сомнение будущую легитимность президента и даже обвиняют украинские власти в лицемерии. Ну что-то типа “украинцы воюют за свободу и демократию, а Зеленский и его команда всеми силами держатся за свои кресла на Банковой”.

Как уберечь себя от фейков?!

Как пишут разведчики, российские пропагандисты непременно попытаются ударить в самое болезненное. А таким образом вызвать у вас чрезмерный всплеск эмоций и отвлечь от правды. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену.

В Конституции же предусмотрено, что действующий президент исполняет свои обязанности до тех пор, пока новый не поднимет над собой булаву. Итак, Зеленский должен быть легитимным. Но это все теория, потому что в нашей истории пока не было подобного примера. Подтвердить или опровергнуть ее может только Конституционный суд, в который, как пишут СМИ, уже подготовили обращение представители президента.

Как сообщили источники ZN.UA в офисе президента, ОПУ такое представление в КС уже подготовил. Перед КСУ хотят задать несколько вопросов. Первое: разрешает ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ КС на этот вопрос должен внести ясность в соответствие Конституции запрета проведения выборов в условиях военного положения, предусмотренную Избирательным кодексом и законом о военном положении.

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Второй вопрос для ОП является более важным и касается оно легитимности полномочий президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту президента, то есть после 20 мая.

По замыслу руководства ОП, если будет принято решение об обращении в КСУ с таким конституционным представлением, то это сделают народные депутаты от "Слуги народа". Но самим депутатам президентской фракции обращение еще не было передано.

Однако по состоянию на сегодняшний день окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято. По информации ZN.UA, многие в команде президента считают запоздалым указанное обращение в КСУ. Но основным сдерживающим фактором является то, что у ОП нет уверенности в том, что они получат от КСУ быстрое, а главное нужное им решение.

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Почему “переживают” в ОП?

Как объясняют журналисты, в Офисе президента всерьез переживают, что судьи сами могут “взорвать” его легитимность, потому что 7 из 13 судей Конституционного назначались либо лично, либо при каденции предшественника Зеленского - пятого президента Петра Порошенко.

Для принятия решения КСУ нужно 10 голосов. А на сегодняшний день в КСУ – ndash; 13 судей из 18, по Конституции должны входить в состав Конституционного Суда. Причем большинство из них (семеро) было назначено либо лично президентом Порошенко (четверо), либо при его каденции парламентом или съездом судей (трое). То есть нельзя исключать и чисто политическую составляющую вероятного решения.

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Обратится ли Офис президента за уточнениями к судьям, пока неизвестно. Напомним, что согласно опросу КМИС, 65% украинцев доверяют Зеленскому. В феврале доверие к президенту несколько упало из-за увольнения бывшего Главкома ВСУ Зависимого.

К тому же почти все информационные операции России в Украине с начала 2022-го года провалились с треском. Такое громкое заявление сделал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его мнению, главным залогом успеха все время было безусловное единство, которое демонстрировали украинцы. Это подтверждает, в том числе и издание The Washington post.

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Обратится ли Офис президента за уточнениями к судьям, пока неизвестно. Напомним, что согласно опросу КМИС, 65% украинцев доверяют Зеленскому. В феврале доверие к президенту несколько упало из-за увольнения бывшего Главкома ВСУ Зависимого.

К тому же почти все информационные операции России в Украине с начала 2022-го года провалились с треском. Такое громкое заявление сделал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его мнению, главным залогом успеха все время было безусловное единство, которое демонстрировали украинцы. Это подтверждает, в том числе и издание The Washington post.

Не так давно в руки американских журналистов попали эксклюзивные документы и отчеты кремлевского центра информационных операций “C”. Полученные показания шокируют тем, как профессионально россияне пытаются манипулировать украинцами. Несмотря на это, они не смогли потопить ” рейтинг Зеленского и даже сравнили его с Брэдом Питтом.

Впервые о российской операции “Майдан-3” украинцы услышали еще в ноябре 2023 года. Тогда о ней заговорил президент Украины Владимир Зеленский и предупредил задумавших в Кремле граждан. Сначала Путин планировал сместить Зеленского до конца 23 года. Из-за неудачи Москва снова продвинула все сроки и будет качать Украину вплоть до июня.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить общее сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет российская федерация и ее преступные союзники.

Ситуацию значительно усложняет и сверхтрудная ситуация на фронте. Из-за нехватки боеприпасов разных калибров, техники и даже людей ВСУ вынуждены были отступить из Авдеевки и сел вокруг города. Трудная ситуация также под Купянском на Харьковщине и в селе Роботино в Запорожье. Там враг сейчас проводит активные наступательные действия, впрочем, успеха не имеет.

Как пишут аналитики, хоть ситуация тяжелая, но пока не критическая. И главное здесь “пока”. Без американской помощи ВСУ очень трудно сохранить текущую линию фронта, не говоря уже о планировании собственного наступления. Для этого Палата представителей США наконец-то должна согласовать пакет помощи Украине, но пока воз и ныне там.

Несмотря на то, что, как заявлял президент Зеленский, Спикер Палаты Майк Джонсон поддерживает Украину, той продолжает гнуть свою линию, отстаивая, прежде всего, интересы республиканской партии, каким бы циничным это ни казалось. 27 февраля представители обеих партий США вместе со Спикером Джонсоном обсудили помощь Украине в Белом доме.

В Белом доме все понимают

К счастью, по крайней мере, в Белом доме масштаб проблемы понимают и продолжают давить на парламентариев. Один из представителей Байдена открыто насыпал Джонсону за его цинические изречения о “своевременной помощи”

"Говоря о "своевременной" помощь, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой, "своевременно" значит сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и деревни в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт", - сказал координатор Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

В украинском же командовании уже приготовили два плана по противостоянию россии в 2024 году. Первый – более оптимистичный. Если США скоро окажут такую помощь, то ВСУ даже могут попытаться снова пойти в наступление. Если нет, то украинские бойцы будут держать текущую линию фронта. Нехватку же финансирования у Зеленского готовы преодолевать радикально. Если потребуется - сокращать министерства.

Напомним,россияне в своем плане "Майдан-3" желают расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для них стали бы массовые беспорядки в Украине и недоверие к властным решениям .

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