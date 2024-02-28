У РФ, ймовірно, протестували "суверенний інтернет" – аналітики ISW

Останні масові збої у роботі соцмереж та мобільних провайдерів по всій Росії можуть свідчити про те, що путінський режим тестував можливість запуску "суверенного Інтернету".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні від 27 лютого.

На думку аналітиків, ймовірно, 27 лютого Росія випробувала частину свого суверенного Інтернету, ймовірно, намагаючись посилити контроль над окремими аспектами російського інформаційного простору.

В РФ повідомили про кілька масових збоїв у роботі відомих соціальних медіа-платформ 27 лютого, включаючи Telegram, YouTube, ВКонтакте, Viber, WhatsApp і Zoom, а пізніше повідомили, що після цього роботу роботи було відновлено. Також повідомлялося, що під час збою росіяни мали доступ до деяких заблокованих платформ соціальних мереж, включаючи Instagram, Facebook і Twitter.

ISW звертає увагу на заяву депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який сказав, що через дії регулятора виникли збої "при тестуванні та перенастроюванні шлюзів для виявлення і закриття "пляшкових горлечок", щоб перешкодити забороненому контенту.

Аналітики припускають, що Кремль ймовірно намагається обмежити внутрішній інтернет-простір від світу.

Раніше в CNN проаналізували, як два роки війни дедалі глибше занурюють Росію в темряву.

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