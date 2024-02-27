У Росії сталися масштабні збої в роботі соцмереж і провайдерів

Російські користувачі скаржаться на масові збої у роботі популярних сервісів та мобільних провайдерів по всій Росії, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі та інших регіонах.

У Росії фіксують проблеми з роботою платформ YouTube, Viber, WhatsApp і "ВКонтакте" та провайдерів МТС, "Мегафон" і "Билайн".

Про це повідомляють росіяни в соцмережах.

Зокрема, російські користувачі заявили про масовий збій у роботі Telegram - фіксуються проблеми з використанням програми під час підключення до мобільного інтернету.

У деяких користувачів не надсилаються повідомлення і не завантажуються чати. Проблеми виникли і в мобільній, і в комп'ютерній версіях месенджера.

Водночас у Роскомнадзорі заявили, що масовий збій у роботі Telegram фіксується на території Росії, США, Німеччини та інших країн. Повідомляється, що 34% скарг припадає на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, по 4% - на Московську і Самарську області та Краснодарський край.

За даними росЗМІ, скарги надходять із Москви, Казані, Нижнього Новгорода, Тюмені, Челябінська, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводська та інших міст.

Окрім Telegram, збої в роботі спостерігаються і в інших популярних месенджерів - WhatsApp і Viber. Також про проблеми повідомляють користувачі провайдерів МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 і Yota.

У "Білайні" і Tele2 вже встигли виправдітись, що їхні мережі працюють у штатному режимі, а проблеми в роботі месенджерів і застосунків - на боці цих сервісів.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що соцмережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Так, нещодавно шахраї створили в мережі Telegram фейковий акаунт міністра оборони України Рустема Умєрова. Вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.

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