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Європарламент схвалив 50 млрд євро для України - журналіст

Європарламент схвалив 50 млрд євро для України - журналіст

Європарламент. / Фото: УНІАН

"За" - 536 євродепутатів.

У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк.

Програма передбачає надання цих грошей впродовж 2024-2027 років. Рішення підтримали 536 євродепутатів, а 40 - виступили проти.

"Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 за, 40 проти, 39 утрималися) схвалив допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для України", - написав він.

Нагадаємо, 1 лютого Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет фінансування. 

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