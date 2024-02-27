Европарламент одобрил 50 млрд евро для Украины – журналист

Во вторник, 27 февраля, Европейский парламент одобрил 50 млрд евро помощи Украине.

Об этом сообщил в соцсети Х редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

Программа предусматривает предоставление этих денег в течение 2024-2027 годов. Решение поддержали 536 евродепутатов, а 40 – выступили против.

"Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 за, 40 против, 39 воздержались) одобрил помощь в размере 50 миллиардов евро для Украины", — написал он.

Напомним, 1 февраля Европейский совет согласовал предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете финансирования.

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