Війська НАТО в Україні: генсек зробив важливу заяву

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України - на тлі повідомлень, що лунають від західних політиків.

Про це з посиланням на генсека повідомляє Associated Press.

За словами Столтенберга, "союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку". Тим часом б удь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів.

"Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - наголосив генсек Альянсу.

Він назвав повномасштабне вторгнення Росії до України "агресивною війною, яка "грубо порушує міжнародне право". Генсек також зауважив: за міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а "ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права".

Війська НАТО в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України. За словами прем'єра, Габріеля Атталя, не можна дозволити Росії виграти війну в Україні.

Тим часом в адміністрації президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливе введення військ НАТО до України. Мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий та новий елемент".

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