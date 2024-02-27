Війська НАТО в Україні: генсек зробив важливу заяву

Столтенберг назвав війну РФ в України агресивною.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України - на тлі повідомлень, що лунають від західних політиків.
Про це з посиланням на генсека повідомляє Associated Press.
За словами Столтенберга, "союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку". Тим часом будь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів.
"Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - наголосив генсек Альянсу.
Він назвав повномасштабне вторгнення Росії до України "агресивною війною, яка "грубо порушує міжнародне право". Генсек також зауважив: за міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а "ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права".
Війська НАТО в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".
Франція, країна-член НАТО, не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України. За словами прем'єра, Габріеля Атталя, не можна дозволити Росії виграти війну в Україні.
Тим часом в адміністрації президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливе введення військ НАТО до України. Мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий та новий елемент".