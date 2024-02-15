Месенджер є безпечним для українців: у Telegram відповіли на слова ГУР

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що соцмережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми. За словами Юсова, питання є до самої платформи, а не до окремих користувачів чи медіа, представлених у месенджері.

У Telegram відреагували на слова представника ГУР Міноборони.

Представник Telegram Ремі Вонг заявив у листі до LIGA.net, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

"Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з Росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (під час Євромайдану – ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі", – йдеться у листі представника месенджера.

Нагадаємо, шахраї створили в мережі Telegram фейковий акаунт міністра оборони України Рустема Умєрова. Вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.