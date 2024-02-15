Мессенджер безопасен для украинцев: в Telegram ответили на слова ГУР

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что соцсеть Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. По словам Юсова, вопрос есть до самой платформы, а не отдельных пользователей или медиа, представленных в мессенджере.

В Telegram отреагировали слова представителя ГУР Минобороны.

Представитель Telegram Реми Вонг заявил в письме LIGA.net, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

"Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев (во время Евромайдана – ред.). Telegram есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире", – говорится в письме представителя мессенджера.

Напомним, мошенники создали в сети Telegram фейковый аккаунт министра обороны Украины Рустема Умерова. Они начали собирать данные, притворяясь официальным каналом информации.