Массированная ракетная атака по Украине: все, что известно о "прилетах", разрушениях и раненых (фото)

Российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине под утро 15 февраля. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Запорожье, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В результате атаки есть "прилеты", раненые и разрушения.

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Атака по Харьковщине

Еще около полуночи Воздушные силы объявили о ракетной опасности в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву и попали в жилой дом.

В результате удара погибли 67-летняя и 74-летняя женщины, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Был полностью разрушен жилой дом и частично разрушены три рядом расположенные частные дома. В семи домах повреждено остекление окон и крыши.

Разрушение в Чугуеве в результате ракетного удара / Фото: Олег Синєгубов

Около 2:00 в России в небо взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95М, а в Воздушных силах призывали не игнорировать тревогу.

Ракетный налет на Киев

Под утро на подступах к Киеву работала ПВО, информировал глава КГВА Сергей Попко. По его словам, враг направил на столицу ракеты разного типа с разных направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме. Спасибо воинам ПВО за отличную работу," — написал глава ГВА в Сети.

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Падение обломков в Киевской области

В Киевской ОВА сообщили, что по состоянию на 8:00 в двух населенных пунктах одного из районов области были зафиксированы падения обломков ракет. Повреждены семь частных домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. В ОВА пообещали совместно с громадами оказать всю необходимую помощь жителям поврежденных домов.

Ракетный удар по Львову

На рассвете оккупаанты ударили ракетами по Львову. В регионе работали силы ПВО, но произошел "прилет", сообщил мэр Андрей Садовый.

"По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры", – написал городской голова в Сети.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах по улице Научной. Всего было повреждено 18 жилых домов. Выбито более 400 окон. Повреждены две школы, детсад и припаркованные автомобили.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, на месте "прилета" по объекту инфраструктуры вспыхнул пожар.

В результате атаки пострадали два человека: мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им предоставили на месте. Еще один мужчина, житель одного из поврежденных домов, с гематомой надбровного участка был госпитализирован.

Последствия ракетного удара по Львову 15 февраля/Фото: Телеграм-канал Андрея Садового

Последствия ракетного удара по Львову 15 февраля/Фото: Телеграм-канал Андрея Садового

Последствия ракетного удара по Львову 15 февраля/Фото: Телеграм-канал Андрея Садового

Атака по Полтавщине

Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области. Зафиксировано попадание в складское помещение в Миргородском районе. В результате атаки возник пожар на площади 100 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.

Удар по Днепропетровщине

На рассвете четверга враг атаковал ракетами Днепропетровскую область, в регионе раздавались взрывы. Силы ПВО сбили две ракеты в Никопольском и Новомосковском районах, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Однако произошли "прилеты" в Днепровском районе. Там поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремели взрывы, после которых заместитель главы ОВА Сергей Тюрин сообщил о повреждении гражданских объектов.

Впоследствии Тюрин проинформировал, что силы ПВО уничтожили воздушную цель в Хмельницкой области. В результате сбития загорелся частный дом. На месте работают все соответствующие службы.

"К сожалению, есть 3 пострадавших: мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения в состоянии средней тяжести, женщина 1939 года рождения в шоковом состоянии", — написал заместитель главы ОВА в Сети.

Ракетная атака по Запорожью

В результате ракетной атаки по Запорожью было попадание в инфраструктурный объект, повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах работают соответствующие службы.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Последствия атаки по Запорожью 15 февраля/Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Последствия атаки по Запорожью 15 февраля/Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Взрывы в Ивано-Франковской области

Во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области прогремели взрывы: в регионе работала ПВО. Защитники неба сбили вражескую цель.

В результате падения обломков произошло незначительное воспламенение кровель хозяйственных зданий. Пожар удалось ликвидировать. Обошлось без жертв и значительных разрушений.

Сколько ракет РФ запустила по Украине и сколько сбито

Во время массированной атаки по Украине 15 февраля российские войска запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные. Силы ПВО уничтожили 13 воздушных целей, сообщили в Создушных силах ВСУ.

Какие ракеты и с каких направлений враг запустил по Украине:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 были запущены из самолетов стратегической авиации Т-95мс из Энгельса;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 летели из Воронежской области;

2 крылатые ракеты "Калибр" оккупанты запустили из Новороссийска;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 были выпущены из ТОТ Запорожской области, а также Курской области;

2 зенитные управляемые ракеты С-300 летели из Белгородской области.

Силы ПВО уничтожили:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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