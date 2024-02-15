В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

В ночь на четверг, 15 февраля, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Тревога в области звучала с 05:01 до 07:10.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Хмельнитчине слышен взрыв, сообщает корреспондентка "Суспільне Хмельницкий", — говорится в сообщении.

Первый замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы и проинформировал о последствиях. По словам чиновника, в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

"Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов", — подчеркнул он.

Как сообщалось, также ночные взрывы произошли в Киеве. В области сработала противовоздушная оборона.

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