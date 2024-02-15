Атака по Украине: в Запорожье — "прилеты"

В результате масштабной ракетной таки со стороны РФ в Украине на рассвете прогремели взрывы в Запорожье.

О попадании по объекту инфраструктуры Запорожья сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов российских захватчиков по стратегической авиации.

Во Львове есть попадания. В Полтавской области оккупанты нанесли ракетный удар.