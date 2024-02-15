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Атака по Україні: у Запоріжжі - "прильоти"

Атака по Україні: у Запоріжжі - "прильоти"

У Запоріжжі неспокійно / Фото: pixabay.com

Вибухи прогриміли на світанку.

Унаслідок масштабної ракетної таки з боку РФ в Україні на світанку пролунали вибухи у Запоріжжі. 

Про влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських загарбників зі стратегічної авіації.

У Львові є влучання. На Полтавщині окупанти завдали ракетного удару.

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