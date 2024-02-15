Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине

Ночью против 15 февраля во время воздушной тревоги оккупационные войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Есть попадания в Миргородском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, в результате атаки возник пожар на площади 100 м². Прошло без жертв и пострадавших.

Напомним, Воздушные силы сообщали, что в России ночью взлетела стратегическая авиация. Ее агрессоры используют для массированных ракетных обстрелов Украины.

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