В Курской области горит нефтебаза: власти заявили об атаке дрона (видео)

В Курские области РФ загорелась местная нефтебаза, местные власти заявили, что это якобы из-за "украинского беспилотника ".

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что горит резервуар объемом 100 тонн.

Губернатор Курской области Роман Старовойт жалуется на якобы атаку украинского дрона, в результате чего и произошел пожар на нефтебазе.

По словам российского чиновника, предварительно "пострадавших нет".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия понесла серьезные убытки из-за "визитов" дронов на НПЗ.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали два российских НПЗ, что известно о последствиях.

Читайте также: