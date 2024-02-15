В Курской области горит нефтебаза: власти заявили об атаке дрона (видео)

Горит резервуар объемом 100 тонн.
В Курские области РФ загорелась местная нефтебаза, местные власти заявили, что это якобы из-за "украинского беспилотника ".
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
В сообщении указывается, что горит резервуар объемом 100 тонн.
Губернатор Курской области Роман Старовойт жалуется на якобы атаку украинского дрона, в результате чего и произошел пожар на нефтебазе.
По словам российского чиновника, предварительно "пострадавших нет".
Напомним, ранее сообщалось, что Россия понесла серьезные убытки из-за "визитов" дронов на НПЗ.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали два российских НПЗ, что известно о последствиях.
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