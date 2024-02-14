Почему ПВО сбивает "Шахеды" и ракеты над городами: Жданов доступно объяснил

Украинские Силы противовоздушной обороны вынуждены сбивать "Шахеды" и ракеты над городами. Поэтому обломки от них все равно падают на город.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua доступно объяснил, почему это невозможно делать в пригороде, чтобы обезопасить жителей, и что нужно, чтобы лучше защитить города.

По его словам, наиболее эффективно с БпЛА борются тактические средства близкого радиуса действия.

“Например, если брать Gepard, то у него четыре километра вправо, четыре километра влево – восемь километров. На 30% нужно перекрыть его соседним Gepard, чтобы эффективность была наибольшей. То есть поставить, где один. Это будет уже не восемь километров расстояние между Gepard, а где-то шесть. И теперь представьте Одессу, Днепр или Киев. Чтобы создать сплошное кольцо в 10-15 километрах от города, какой это радиус? И сколько нужно установок, чтобы сделать это плотное кольцо? Это невероятное количество. Вот в этом и проблема”, – объяснил военный эксперт.

На сегодняшний день мы не можем создать такую кольцевую и глубоко эшелонированную оборону из разных типов средств вокруг наших городов. Олег Жданов говорит, что единственный способ усилить защиту украинских городов от российских "Шахедов" – просить средства ПВО у наших партнеров.

"Сейчас количество систем ПВО позволяет нам вести только объектовую защиту. Это означает, что Gepard ставится на объекте. И он пытается сбить все, что летит на него, в радиусе четырех километров. Соответственно обломки продолжают лететь. Да, они уже сбиты с курса, частично отклонены от расчетной точки цели, но они летят в сторону этой цели. Поэтому они падают либо непосредственно на объект, либо рядом с ним. Поэтому мы вынуждены сбивать именно над городами", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, в Украине борются с "Шахедами" всем, чем можно, начиная от станковых пулеметов – это мобильные группы с прожекторами.

“Заканчивая, когда критическая ситуация и “Шахеды” прорываются, тогда мы применяем даже такие средства, как IRIS-T или NASAMS. Мы вынуждены тратить дорогущие ракеты, чтобы не допустить попадания в объекты. Если они есть. А так все что летит, все пускаем”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, украинские средства ПВО начали сбивать меньше российских "Шахедов", которыми государство-агрессор атакует объекты на территории Украины: аналитики назвали причину.

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