В долине библейской "битвы конца света" раскопали римскую военную базу

Раскопки на базе Тель-Мегиддо, вблизи древней деревни Кфар-Отнай, обнаружили архитектурные остатки 1800-летней римской военной базы Legio VI Ferrata.

Об этом пишет Arkeonews.

Рядом с местом библейской "битвы конца света" 1800 лет назад находился лагерь легионеров, жители которого поклонялись императору, чтили богиню возмездия и не забывали о регулярной боевой подготовке.

Приблизительно 20 лет назад в долине у подножия холма Тель-Мегиддо, среди полей сельскохозяйственного кибуца, археологи обнаружили остатки римского сооружения. Разрешение на полномасштабные раскопки они получили только в 2010 году, а недавно нашли то, что искали – лагерь римских легионеров.

В источниках можно найти упоминания о двух таких лагерях в римской Иудеи. Первый – это место дислокации X, охранявшего пролив легиона (Legio X Fretensis Antoniniana Pia Fidelis) в Иерусалиме.

Во втором же располагались сначала солдаты II Бесстрашного Траянового Легиона (Legio II Traiana Fortis), а затем – VI Железный легион (Legio VI Ferrata).

Лагерь римского легиона служил постоянной военной базой более 5 000 римских солдат на протяжении более 1800 лет.

"Две главные дороги пересекались в центре лагеря длиной 550 м и шириной 350 м, и здесь построили его основное здание", — отметил доктор Йотам Теппер.

Примечательно, что эта база являлась точкой, из которой измеряли расстояния вдоль римских имперских дорог до главных городов на севере страны и обозначали их вехами.

Артефакты, обнаруженные при раскопках, включают монеты, фрагменты оружия, глиняные черепки и обломки стекла. Однако наиболее распространенными находками есть черепица, некоторые из которых имеют клейма VI легиона.

Ранее стало известно, что в Польше археологи раскопали могилу 400-летнего ребенка-вампира.

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