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Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции

Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции

Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции

Граница Украины и Белоруссии / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Беларусь внезапно и без объяснения причин ввела режим контртеррористической операции в приграничном с Украиной районе.

В Беларуси введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области, граничащей с Украиной.

Об этом сообщает белорусское издание "Белта".

СМИ со ссылкой на управление КГБ заявило, что в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Район граничит с Украиной, в частности, с Житомирской и Ровенской областями.

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", – пишет "Белта".

В то же время, ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

Напомним, в Беларуси, фактически оккупированной Кремлем, местный КГБ усилил фильтрационные действия в отношении украинцев. За последний месяц участились случаи вызова украинцев на допросы и проведение обысков.

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