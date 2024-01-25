Массовые аресты в Беларуси: кого преследует режим Лукашенко

В Беларуси сотрудники КГБ провели массовые обыски, допросы и задержания родственников и близких политзаключенных, а также бывших политзаключенных, недавно вышедших из мест заключения и оставшихся жить в стране.

Как сообщает правозащитная организация "Вясна", по состоянию на четверг, 25 января, под преследование попали, по меньшей мере, 160 человек.

После обысков людей забирали на допросы, а затем отпускали с подпиской о неразглашении. Но на свободу вышли не все – правозащитники выясняют судьбу задержанных.

Против тех, у кого силовики нашли "экстремистские репосты и подписки", или тех, кто "кричал и размахивал руками во время беседы с милиционерами", были составлены административные протоколы.

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По предварительной информации, причиной интереса со стороны КГБ стала помощь семьям политзаключенных от инициативы "INeedHelpBY", которую недавно режим Лукашенко признал "экстремистским формированием".

Признание инициативы "экстремистским формированием" имеет серьезные последствия для тех, кто обращался или обращается к ним за помощью. Теперь за любое сотрудничество с "INeedHelpBY" может угрожать уголовная ответственность по ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании) и ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности) Уголовного кодекса.

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подписал поправки к Конституции, согласно которым после ухода с должности "президент" и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.

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