Масові арешти у Білорусі: кого переслідує режим Лукашенка

У Білорусі співробітники КДБ провели масові обшуки, допити та затримання родичів та близьких політв'язнів, а також колишніх політв'язнів, які нещодавно вийшли з місць ув'язнення та залишалися жити в країні.

Як повідомляє правозахисна організація "Вясна", станом на четвер, 25 січня, під переслідування потрапили щонайменше 160 людей.

Після обшуків людей забирали на допити, а потім відпускали з підпискою про нерозголошення. Але на волю вийшли не всі – правозахисники з'ясовують долю затриманих.

Проти тих, у кого силовики знайшли "екстремістські репости та підписки", або тих, хто "кричав і розмахував руками під час бесіди з міліціонерами", було складено адміністративні протоколи.

Також читайте У Білорусі чоловіка засудили до пʼяти років за допомогу полку Калиновського

За попередньою інформацією, причиною зацікавленості з боку КДБ стала допомога сім'ям політв'язнів від ініціативи "INeedHelpBY", яку нещодавно режим Лукашенка визнав "екстремістським формуванням".

Визнання ініціативи "екстремістським формуванням" має серйозні наслідки для тих, хто звертався або звертається до них за допомогою. Тепер за будь-яку співпрацю з "INeedHelpBY" може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 361-1 (участь в екстремістському формуванні) та ст. 361-4 (сприяння екстремістській діяльності) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підписав поправки до Конституції, за якими після залишення посади "президент" та його родина збережуть за собою недоторканність, довічну охорону та право користуватися державною нерухомістю.

Читайте також: